Governo brasileiro decide buscar diálogo para reverter tarifas impostas pelos EUA

O governo brasileiro decidiu que não vai retaliar imediatamente os Estados Unidos pela tarifa de 25% imposta às importações de aço e alumínio. A cobrança começou a valer nesta quarta-feira (12). O Brasil é o segundo maior exportador de aço para o mercado americano. No ano passado, as vendas foram de quase R$ 19 bilhões. O Ministério da Fazenda recebeu sugestões da indústria do aço para proteger o setor e vai analisar possíveis medidas. Enquanto isso, as negociações com os americanos continuam sendo coordenadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.



