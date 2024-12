Governo consegue aprovar regime de urgência na Câmara para votação do pacote de corte de gastos

O governo brasileiro aprovou o regime de urgência na Câmara para a análise dos projetos de corte de gastos públicos. O primeiro requerimento foi aprovado com 260 votos; o segundo, com 267 votos. Os projetos limitam os gastos em momentos deficitários e alteram regras do Bolsa Família. Ambos poderão ser votados diretamente no plenário. A votação reflete a relação entre parlamentares e o Supremo Tribunal Federal sobre emendas.