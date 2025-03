Governo da Síria promete identificar e punir os culpados pela onda de violência no país

O governo da Síria prometeu identificar e punir os culpados pela onda de violência no país. Soldados montaram postos de controle na costa oeste e revistaram veículos para evitar a entrada de armas. Agentes do governo e milícias leais ao presidente deposto, Bashar al-Assad, se enfrentaram em várias regiões. A situação ficou fora de controle. Organismos internacionais denunciam que houve uma limpeza étnica de civis da comunidade alauíta, da qual o ex-ditador faz parte.



