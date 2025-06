Governo de Israel afirma que país precisa se preparar para uma guerra prolongada contra o Irã

O governo de Israel declarou que o país deve se preparar para uma guerra prolongada contra o Irã. No oitavo dia de confrontos, cerca de 30 mísseis foram disparados em direção ao território israelense e ao menos três deles não foram interceptados. Em Haifa, os destroços feriram três pessoas gravemente, incluindo um adolescente, e causaram a morte de uma mulher em um abrigo. Benjamin Netanyahu afirmou que Israel vai atacar todas as instalações nucleares iranianas e prometeu impedir que o Irã tenha acesso a armas nucleares.



