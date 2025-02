Governo do RJ confirma presença de óleo na Baía de Guanabara após incêndio em fábrica

O governo do Rio de Janeiro confirmou a presença de óleo na Baía de Guanabara, vazado durante um incêndio que atingiu uma fábrica de lubrificantes no sábado (8). Foram necessárias 28 horas para controlar o fogo na unidade, alvo de uma ação civil pública por suspeita de contaminação ambiental. Barreiras de contenção foram colocadas em um trecho de 2 quilômetros para evitar espalhamento do óleo, mas parte do material vazou. Cerca de 280 mil litros já foram recolhidos da água.