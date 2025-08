Governo dos EUA volta a declarar apoio a Jair Bolsonaro após anúncio de prisão domiciliar

O governo dos Estados Unidos voltou a declarar apoio a Jair Bolsonaro, depois do anúncio da prisão domiciliar do ex-presidente. O vice-secretário do departamento de estado afirmou que os impulsos do ministro Alexandre de Moraes estão arrastando o Brasil para uma "ditadura judicial".



