Governo federal analisa reabrir a investigação da morte de Juscelino Kubitschek

O governo federal analisa reabrir a investigação da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. A dúvida que deve ser esclarecida é se a colisão entre um ônibus e o carro do ex-presidente, que matou Juscelino em 1976, foi acidental ou provocada por algum agente externo. A decisão deve ser tomada nesta sexta (14) em uma reunião no Recife.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!