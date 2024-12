Governo federal anuncia investimentos de mais de R$ 500 bi para o desenvolvimento da indústria

O governo federal anunciou, nesta terça (3), investimentos de mais de R$ 500 bilhões para o desenvolvimento da indústria brasileira. O dinheiro vai reforçar a segurança alimentar e nutricional da população do país, além de garantir a produção de energia limpa e renovável. O presidente Lula participou da cerimônia no Palácio do Planalto, mas não discursou. O presidente também fez reuniões com representantes de empresas dos setores de energia e finanças.