Governo federal anuncia investimentos de R$ 110 bilhões em rodovias federais até 2026

Nesta quinta (21), o governo federal anunciou que as rodovias federais devem receber R$ 110 bilhões em investimentos até 2026. Também foi lançado um programa de otimização de contratos de concessão de rodovias, com o apoio do Tribunal de Contas da União. Sem uma nova licitação, será possível recomeçar as obras em 30 dias, com a assinatura de termos aditivos ao contrato original. Os reajustes dos valores de pedágios só poderão ocorrer depois da conclusão das obras.