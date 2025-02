Governo federal anuncia plataforma de empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado

O Governo Federal anunciou, nesta quarta (29), que vai lançar uma plataforma de empréstimo consignado. O objetivo da equipe econômica é ampliar o acesso ao crédito a trabalhadores formais do setor privado e igualar os benefícios dados aos servidores públicos. Entre as propostas, está o uso do FGTS como garantia na contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento. Atualmente, essa modalidade só é possível se houver um convênio prévio entre a empresa e o banco.