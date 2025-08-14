Governo federal divulga pacote de medidas para ajudar empresas atingidas pelo tarifaço

Depois de muita espera, foi divulgado nesta quarta-feira (13) o pacote de medidas do governo federal para ajudar as empresas atingidas pelo tarifaço. O governo vai ajudar, mas exigiu uma contrapartida dos empresários: que as empresas mantenham os empregos. A medida provisória chamada de 'Brasil Soberano' apresenta um plano de R$ 30 bilhões em auxílios aos setores prejudicados pelas tarifas impostas pelos EUA. O presidente Lula anunciou as medidas no Palácio do Planalto, na presença de empresários, ministros, e dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente reforçou o papel do Congresso porque a medida provisória precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Legislativo para não perder a validade. Lula ressaltou a dificuldade de avançar nas negociações com o governo americano, pelo que chamou de "contaminação da pauta política". Mas descartou a possibilidade de retaliar os EUA.



