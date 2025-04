Governo federal estuda formas de reduzir filas e agilizar tratamento do câncer no país

O presidente Lula cumpriu, nesta terça (29), agenda no Palácio do Planalto. Ele se reuniu com o ministro da Saúde Alexandre Padilha, que quer ampliar parcerias para agilizar tratamentos de câncer. O ministro afirmou que o objetivo é diminuir o tempo de espera nas filas. Padilha anunciou ainda o dia D da vacinação, que será no dia dez de maio, e afirmou que a campanha de vacinação nas escolas vai continuar durante o próximo mês. Mais de 110 mil instituições de ensino participam da mobilização nacional de vacinação, a maior adesão desde que o projeto foi criado, em 2007.



