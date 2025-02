O governo federal pretende anunciar nos próximos dias duas medidas que favorecem os trabalhadores. A proposta de crédito consignado privado vai ser enviada para o Congresso depois do Carnaval. Já o resgate do saldo do FGTS por quem optou pelo saque-aniversário deve ser anunciado nesta quarta (16). A medida pode beneficiar 12 milhões de trabalhadores.



