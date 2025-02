O governo federal vai investir em tecnologia para controlar a dengue no Brasil. As medidas foram anunciadas pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante visita ao Rio Grande do Sul. O chamado método "wolbachia" é uma estratégia para controlar a reprodução do aedes aegypti, que funciona por meio da liberação, no ambiente, de mosquitos que não desenvolvem o vírus.