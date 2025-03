Governo lança guia com dicas para controlar o uso de internet por crianças e adolescentes

O governo federal lançou, nesta terça (11), um guia com orientações para ajudar pais e educadores a controlar o uso da internet por crianças e adolescentes. O objetivo é proteger os jovens dos perigos do mundo digital. Mais de 90% das crianças e adolescentes têm acesso à internet no Brasil.



