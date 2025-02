Governo Trump avança nas negociações para fim das guerras Rússia x Ucrânia e Israel x Hamas

O governo do presidente Donald Trump avança com as negociações para o fim dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, e também entre Israel e Hamas. O secretário de Estado americano desembarcou na Arábia Saudita nesta segunda (17), um dia antes de uma reunião entre delegações da Rússia e dos Estados Unidos. O encontro vai discutir um acordo para o fim da guerra na Ucrânia. No último domingo (16), o secretário de Estado americano esteve em Jerusalém para se reunir com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Rubio afirmou que o Hamas não pode administrar Gaza, depois do fim dos confrontos.



