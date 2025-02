Governo vai liberar FGTS de trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos

O governo federal deve anunciar, nesta terça (25), a liberação do FGTS para demitidos que optaram pelo saque-aniversário. Atualmente, o trabalhador demitido que fez o saque só tem direito à multa rescisória de 40% e só vai ter acesso ao saldo do fundo depois de dois anos. Entenda.



