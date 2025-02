Governo vai reforçar vacinação contra febre amarela após aumento de casos em quatro estados

Cinco pessoas morreram de febre amarela este ano no estado de São Paulo. O número já é maior do que o registrado em 2024. Além de São Paulo, o Ministério da Saúde também emitiu um alerta sobre o aumento de casos em Minas Gerais, Tocantins e Roraima. Serão disponibilizadas 2 milhões de doses para reforçar a vacinação. A recomendação é aplicar aos 9 meses de vida com reforço aos 4 anos, ou a partir dos 5 anos em dose única. Adultos que nunca se vacinaram devem ser imunizados.