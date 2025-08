Grupo de deputados do parlamento europeu pede à UE sanções contra o ministro Alexandre de Moraes

Um grupo de deputados do parlamento europeu pediu à União Europeia sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uma carta foi enviada ao departamento de negócios estrangeiros do bloco, pedindo o congelamento de bens do ministro e a proibição de entrada em países da União Europeia. Segundo o documento, Moraes usa o sistema judiciário brasileiro como arma contra opositores políticos. Procurados, o ministro e o STF não se pronunciaram.



