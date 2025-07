Grupo de PMs é preso por suspeita de extorquir comerciantes em troca de segurança privada no RJ

Um grupo de policiais militares foi preso suspeito de extorquir dinheiro de comerciantes, na baixada fluminense, em troca de segurança privada. Eles agiam durante o expediente. De acordo com a denúncia, entre 2021 e 2024, eles exigiram valores semanais dos comerciantes da região em troca de segurança. Nove dos suspeitos foram presos e levados para a corregedoria da corporação. Segundo o Ministério Público, os policiais extorquiam dinheiro de postos de combustíveis, restaurantes, universidades e até de uma base do Detran.



