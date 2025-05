Guarda civil de SP é preso por matar motorista a tiros durante discussão no trânsito

Um guarda civil metropolitano de Suzano, na Grande São Paulo, foi preso depois de atirar e matar um motorista em uma discussão de trânsito. A esposa da vítima disse que o marido tentava desviar de buracos na rua quando fechou a moto do GCM. A vítima foi socorrida e morreu no hospital. O GCM, Cleiton Barros de Almeida, de 35 anos, foi preso em flagrante por homicídio. Segundo a polícia, ele estava com duas armas que foram apreendidas e vão ser periciadas. Em depoimento, ele confessou ter atirado no motorista durante a briga de trânsito. No entanto, a prisão dele foi convertida em preventiva.



