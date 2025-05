Haddad afirma que existem R$ 800 bilhões no Orçamento só com renúncias fiscais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que existem R$ 800 bilhões em renúncias fiscais no orçamento público. Na última semana, o governo anunciou que precisou bloquear mais de R$ 31 bilhões do orçamento para fechar o ano dentro da meta fiscal. Durante o evento, o BNDES anunciou a ampliação de créditos, de R$ 259 bilhões para R$ 300 bilhões, destinados à indústria até o fim de 2025. Representantes do setor reconheceram avanços, mas pediram mais investimentos na infraestrutura do país, e criticaram o alto patamar da taxa básica de juros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!