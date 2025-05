Haddad afirma que governo tem que decidir essa semana como compensar o recuo sobre cobrança do IOF

O presidente Lula passou a manhã em reuniões internas e tentou alinhar o discurso do governo para contornar a crise gerada pelo decreto publicado na semana passada, que aumenta o IOF, imposto sobre operações financeiras. O governo começaria a cobrar imposto sobre aplicações em fundos de investimento brasileiros no exterior mas depois da reação negativa do mercado, a equipe econômica voltou atrás.



