Haddad defende Galípolo após novo aumento da taxa básica de juros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu, nesta quinta-feira (20), o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em meio ao recente aumento da taxa básica de juros (Selic) para 14,25% ao ano, o maior patamar desde o governo Dilma. Haddad afirmou que a atual direção do BC herdou decisões anteriores, como os três aumentos significativos da Selic no final do ano passado, e destacou que mudanças bruscas na política monetária não são viáveis. Além disso, o ministro reforçou que não haverá aumento da carga tributária nem renúncia fiscal, garantindo que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês será mantida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!