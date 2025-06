Haddad deve apresentar nesta semana alternativas para o decreto que aumenta o IOF

O ministro da Fazenda deve apresentar nesta semana alternativas para o decreto de elevação do Imposto sobre Operações Financeiras. Depois da forte reação do mercado e do Congresso à proposta de aumento do IOF, o ministro Fernando Haddad agora fala em rever parte do decreto e aposta em reformas estruturantes, como a administrativa. O ministro não quis adiantar quais medidas vão ser adotadas. Mas deu sinais de qual caminho o governo deve seguir. Lideranças da Câmara também já admitem uma solução para o decreto do governo que reajustou as alíquotas do IOF. A ideia é que o Ministério da Fazenda reduza as alíquotas já propostas e combine a medida com ações estruturantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!