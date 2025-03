Hamas divulga imagens de dois israelenses que são mantidos reféns há mais de 500 dias

O grupo terrorista Hamas divulgou imagens de dois israelenses que são mantidos reféns há mais de 500 dias na Faixa de Gaza. Nesta segunda (24), Israel voltou a ser alvo de ataques e as sirenes soaram em todo o país. Desta vez, o alerta foi por causa de um míssil disparado do Iêmen. Os houthis são os responsáveis pela ofensiva. De acordo com as forças israelenses, o projétil foi destruído. O Hamas também lançou dois foguetes contra o sul de Israel, e ambos foram interceptados.



