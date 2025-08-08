Homem acusado de matar morador de rua é preso em São Paulo

Um homem acusado de matar um morador de rua foi preso em São Paulo. Na casa dele foram encontrados desenhos que fazem apologia ao nazismo. Douglas Pereira Cavalcanti foi detido quase dois meses depois de atacar com uma faca um morador de rua de 38 anos, na zona sul da capital. O suspeito tentou fugir quando percebeu a chegada da polícia.



