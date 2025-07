Homem de 60 anos morre por causa das altas temperaturas nos EUA

Nos Estados Unidos, foi confirmada a morte de um homem por causa do calor. A vítima tinha 60 anos e morava em Dallas, no Texas. Segundo o departamento de saúde, ele não tinha problemas médicos. O estado do Texas está sob alerta para altas temperaturas, com previsão de picos acima de 40 graus celsius. As autoridades pedem para as pessoas se hidratarem e evitarem sair nos horários mais quentes.



