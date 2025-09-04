Homem é preso em flagrante durante fiscalização em desmanches na região central de SP
Detran e Guarda Civil Metropolitana apreendem peças ilegais e multam oito desmanches na operação
Um homem foi preso em flagrante em uma fiscalização em desmanches na região central de São Paulo. O local em que ele estava foi multado e teve milhares de peças ilegais apreendidas. Equipes do Detran e da Guarda Civil Metropolitana fiscalizaram 16 desmanches credenciados e clandestinos na região central - oito foram multados.
Os principais problemas encontrados foram: vendas de peças proibidas - como amortecedores - já que itens de segurança de segunda mão não podem ser vendidos. Além de peças de origem desconhecida, produtos sem nota fiscal, motocicletas usadas e até mesmo sucatas de carros desmontados sem a liberação do Detran.
