Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Homem é preso por abandonar cachorro no estacionamento do Aeroporto de Florianópolis

O homem iria de mudança com a família para Manaus

JR na TV|Do R7

Um homem chega ao estacionamento do Aeroporto de Florianópolis com duas caixas de transporte de animais. Ele deixa os objetos entre dois carros e vai embora. Dentro de uma delas estava uma cachorrinha de 3 meses. O homem iria de mudança com a família para Manaus mas não teve autorização para embarcar com as caixas de transporte de animais. Então ele foi até o estacionamento e abandonou a cachorrinha dentro de uma delas. Na escala em Brasília, o homem foi preso em flagrante, ainda no aeroporto. Na audiência de custódia, ele pagou fiança e foi solto, mas vai responder por maus tratos e abandono de animais.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Animais
  • Brasília
  • Caixa (Caixa Econômica Federal)
  • Carros
  • Florianópolis
  • Manaus
  • Maus-tratos
  • PF (Polícia Federal)
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PF (Polícia Federal)
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.