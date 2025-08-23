Homem é preso por abandonar cachorro no estacionamento do Aeroporto de Florianópolis

Um homem chega ao estacionamento do Aeroporto de Florianópolis com duas caixas de transporte de animais. Ele deixa os objetos entre dois carros e vai embora. Dentro de uma delas estava uma cachorrinha de 3 meses. O homem iria de mudança com a família para Manaus mas não teve autorização para embarcar com as caixas de transporte de animais. Então ele foi até o estacionamento e abandonou a cachorrinha dentro de uma delas. Na escala em Brasília, o homem foi preso em flagrante, ainda no aeroporto. Na audiência de custódia, ele pagou fiança e foi solto, mas vai responder por maus tratos e abandono de animais.



