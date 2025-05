Homem é preso por assassinar a ex-mulher e jogar o corpo no rio em Osasco (SP)

O Jornal da Record mostra números alarmantes de feminicídio. Quatro mulheres foram mortas por dia, no ano passado. Em Osasco, na Grande São Paulo, um homem foi preso acusado de matar a ex-mulher e jogar o corpo no rio. Com o apoio dos bombeiros, a polícia começou as buscas a partir de uma ponte sobre o Rio Tietê, no limite entre Barueri e Carapicuíba, onde o corpo da promotora de eventos teria sido jogado. Amanda de almeida, de 32 anos, desapareceu segunda-feira.



