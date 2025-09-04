Homem é preso por cultivar pés de maconha na cobertura de prédio residencial em Salvador (BA)
Charles dos Santos foi detido após denúncia anônima sobre cultivo irregular
Em Salvador, um homem foi preso em flagrante por cultivar 50 pés de maconha na cobertura de um prédio residencial. Os investigadores encontraram ainda quatro estufas. Tudo estava em um apartamento de cobertura na área central de Salvador. O dono do local, Charles dos Santos, de 37 anos, foi preso em flagrante. Ele morava no imóvel havia um ano. O entra e sai no apartamento chamou a atenção dos vizinhos. A polícia foi até lá depois de receber uma denúncia anônima.
Em depoimento, o suspeito disse que cultivava a droga para uso medicinal. A defesa dele chegou a apresentar uma decisão da justiça que autoriza o plantio em casa. Mas segundo a polícia, a permissão era para o cultivo de no máximo seis pés.
"Ao cumprir as diligências a gente viu um cenário totalmente diferente, pela produção que havia dentro da sua residência aparentemente não era para uso pessoal. Ele estava atuando de forma irregular e de forma ilícita", disse o delegado Jhon Wayne.
