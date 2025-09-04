Homem é preso por cultivar pés de maconha na cobertura de prédio residencial em Salvador (BA)

Em Salvador, um homem foi preso em flagrante por cultivar 50 pés de maconha na cobertura de um prédio residencial. Os investigadores encontraram ainda quatro estufas. Tudo estava em um apartamento de cobertura na área central de Salvador. O dono do local, Charles dos Santos, de 37 anos, foi preso em flagrante. Ele morava no imóvel havia um ano. O entra e sai no apartamento chamou a atenção dos vizinhos. A polícia foi até lá depois de receber uma denúncia anônima.