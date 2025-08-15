Logo R7.com
Homem é preso suspeito de matar companheira grávida de sete meses no Rio de Janeiro

Suspeito possui histórico de violência

JR na TV|Do R7

No Rio de Janeiro, um homem foi preso, suspeito de matar a companheira, grávida de sete meses. O suspeito estava em uma casa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi capturado. Leonardo dos Santos Silva já estava com a prisão temporária decretada pela Justiça. O crime aconteceu no mês passado, no condomínio onde o casal morava. Segundo as investigações, Lucélia Zangerolame foi jogada da janela do 5º andar de um prédio.

