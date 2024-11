Homem é resgatado após 67 dias à deriva no mar do Pacífico; ele foi internado em estado grave

Autoridades russas anunciaram nesta terça (15) que resgataram um homem que ficou 67 dias à deriva no mar do Pacífico. Imagens mostram quando os socorristas conseguiram se aproximar do bote. Eles foram vistos a primeira vez por pescadores. O irmão e o sobrinho do sobrevivente também estavam no barco mas não resistiram. Eles partiram em agosto em um catamarã e foram achados a mil quilômetros do destino inicial. O homem, de 46 anos, foi levado ao hospital em estado grave.