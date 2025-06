Homem invade palco e agride criança de quatro anos durante apresentação em escola de Brasília

Um homem invadiu um palco e agrediu uma criança de quatro anos durante uma comemoração, em uma escola na área central de Brasília. Segundo testemunhas, o homem segura a criança pelo pescoço enquanto pronuncia vários xingamentos. A criança ficou assustada e começou a chorar. Já de pé, o agressor é empurrado para fora do palco por um homem que também aparece nas imagens. Uma policial civil que estava na festa foi agredida pelo homem com um tapa no rosto ao dar voz de prisão a ele. A Polícia Militar foi acionada e levou os envolvidos para a delegacia.



