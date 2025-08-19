Logo R7.com
Homem suspeito de matar mulher atropelada em São Paulo é detido

Daniela Antunes que morreu na hora ao atravessar a rua a menos de 500 metros de casa

JR na TV|Do R7

Um motorista ainda não identificado é procurado pela polícia de São Paulo após atropelar Daniela Antunes, de 45 anos, costureira e mãe de três filhas, que morreu na hora ao atravessar a rua a menos de 500 metros de casa, na zona leste da capital. O carro, com a lateral dianteira amassada, foi visto circulando em ruas próximas sem que o condutor prestasse socorro. A polícia analisa imagens do acidente e investiga se o motorista poderia estar participando de um racha. Destroços do veículo foram recolhidos pela perícia.

