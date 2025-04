Dois homens foram resgatados vivos depois de 125 horas sob os escombros do terremoto em Mianmar. O homem tem 53 anos foi encontrado sob os destroços de um hotel. Ele foi socorrido e retirado do local sob aplausos. Em outra operação, um homem de 40 anos foi resgatado com ajuda de câmeras especiais. O número de mortos no terremoto já passa de 3 mil.