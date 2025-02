Hospital de Porto Alegre (RS) demite 11 médicos investigados por fraude no registro de ponto

Um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, demitiu 11 médicos investigados pela Polícia Federal por suspeita de fraudar o registro de ponto. Os profissionais, com salários de até R$ 31 mil, eram concursados e prestavam serviço no grupo hospitalar Conceição, uma instituição com atendimento 100% feitos pelo SUS. Segundo o inquérito, os médicos marcavam o ponto e, minutos depois, deixavam o local.