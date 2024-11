Hugo Motta recebe apoio do PDT, PSB, PSDB e Cidadania para presidência da Câmara dos Deputados

O deputado Hugo Motta, do Republicanos, recebeu, nesta terça (5), o apoio de mais quatro siglas para assumir a presidência da Câmara no próximo ano: PDT, PSB e a federação formada por PSDB e Cidadania. Já haviam declarado voto a Motta o Podemos, PL, PP, Republicanos, MDB, PT, PV e PCdoB. Esses partidos somam 374 parlamentares. Para ser eleito, são necessários 257 votos. No Senado, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco anunciou apoio à candidatura de Davi Alcolumbre.