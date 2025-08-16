Hytalo Santos e o companheiro estão detidos na carceragem de uma delegacia de Carapicuíba (SP)

O influenciador Hytalo Santos e o companheiro dele estão detidos na carceragem de uma delegacia de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Eles foram detidos nesta manhã (15) em uma casa de luxo na mesma cidade. A defesa considera a prisão ilegal, reforça que ambos são inocentes e que vai pedir a liberdade deles. Segundo a policia, Hytalo e Israel permaneceram em silêncio no depoimento. Hytalo Santos é investigado por suspeita de exploração de menores, em vídeos divulgados na internet. Eles devem passar por audiência de custodia neste sábado (16).



