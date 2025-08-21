Idosa fica ferida após ter celular roubado por falso entregador em São Paulo

Um roubo de celular praticado por um falso entregador deixou uma idosa ferida, em São Paulo. O caso reforça o alerta sobre os falsos entregadores. O que preocupa as autoridades é a facilidade que os criminosos têm para se passar por entregadores de aplicativo. Na internet, eles conseguem comprar uma bolsa de entrega por menos de R$ 100 e os adesivos das empresas por R$ 25. Para o presidente do Sindicato dos Motoboys, a situação gera preconceito.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!