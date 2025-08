Idosa morre em incêndio na maior comunidade de palafitas do país, em Santos (SP)

Uma idosa morreu em um incêndio que atingiu a maior comunidade de palafitas do país. Foi em Santos, no litoral paulista. A vítima, de 64 anos, já tinha sido resgatada, mas voltou para pegar alguns objetos. O incêndio aconteceu em uma área de 3 mil m². O fogo começou de manhã e se alastrou rapidamente. O tempo seco e o vento ajudaram a espalhar as chamas. A Vila Gilda é a maior comunidade sobre palafitas do Brasil. Quase 20 mil pessoas vivem no local. O incêndio destruiu pelo menos cem moradias. Boa parte dos desabrigados foi para uma escola municipal local.



