Idosos estão entre as principais vítimas de fraudes bancárias

Uma idosa de 75 anos perdeu mais de R$ 45 mil após cair em um golpe bancário em São Paulo. Ela recebeu uma mensagem falsa, supostamente do banco, oferecendo pontos para trocar por produtos, e forneceu seus dados pessoais durante a tentativa de resgate do “benefício”. Minutos depois, recebeu uma ligação de um suposto funcionário confirmando informações pessoais, o que permitiu aos criminosos limpar a conta e ainda realizar um empréstimo em seu nome. Especialistas alertam que idosos estão entre os principais alvos desse tipo de fraude, com 42% das pessoas com 60 anos ou mais relatando algum golpe ou tentativa, acima da média nacional de 38%.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!