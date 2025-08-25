Imigrante que foi deportado por engano é preso novamente pelo serviço de imigração dos EUA

Kilmar Garcia, imigrante salvadorenho que ganhou notoriedade ao ser deportado por engano em março, foi preso novamente pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos durante uma audiência de custódia. Garcia, que estava em liberdade provisória desde seu retorno ao país em junho, enfrentava acusações de envolvimento com uma gangue e agora aguarda decisão judicial para evitar nova deportação, que poderia levá-lo à Costa Rica ou Uganda. Casado com uma americana e pai de três filhos, o salvadorenho teve sua deportação temporariamente suspensa por um juiz federal até a próxima audiência.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!