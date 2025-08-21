Importadores americanos de café buscam novos mercados por conta de tarifas de 50%

Importadores americanos de café já buscam novos mercados por conta das tarifas de 50% anunciadas para o produto brasileiro. As empresas já admitem que pode faltar café nos Estados Unidos e temem também pelo aumento de preços. De acordo com uma agência de notícias americana (Bloomberg), empresas que compram café do Brasil não devem renovar contratos. Outras estão pedindo a extensão dos prazos de envio, na esperança de que as tarifas possam ser reduzidas em breve. Quase um terço do café consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Ainda, de acordo com a reportagem, compradores já procuram novos fornecedores em países como Peru e México para evitar o risco de faltar café nos Estados Unidos e também para que o aumento de custos não seja repassado para o consumidor americano



