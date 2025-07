Imprensa internacional repercute tarifas impostas por Trump ao Brasil

A imprensa internacional repercutiu as tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil. O jornal americano "The New York Times" afirma que "Estados Unidos e Brasil parecem ter iniciado uma guerra comercial repentina". O “The Washington Post” escreveu que o anúncio mostra que "ressentimentos pessoais, e não apenas considerações econômicas, motivaram o uso das tarifas pelo líder dos Estados Unidos". O "El Clarín", da Argentina, chamou a medida de Trump de "drástica". Confira os detalhes.



