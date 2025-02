Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de derivados de petróleo no Rio de Janeiro

Neste sábado (8), um incêndio de grandes proporções atingiu uma distribuidora de derivados de petróleo que fica ao lado da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O fogo foi controlado, mas os bombeiros mantêm o trabalho de rescaldo para evitar novas explosões. Além de combater as chamas, os militares realizaram o resfriamento do material inflamável e a proteção das áreas não atingidas, para evitar que o fogo se alastrasse.