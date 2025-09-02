Incêndio de grandes proporções atinge há quatro dias Pirenópolis, região turística de Goiás
Quatro dias de fogo em Pirenópolis consomem mata nativa do cerrado
Um incêndio de grandes proporções atinge, há quatro dias, Pirenópolis, uma das regiões turísticas mais procuradas de Goiás. A estiagem, o vento forte e a baixa umidade do ar são fatores que dificultam o combate às chamas. Não chove na cidade há 119 dias.
O fogo já consumiu uma área de mata nativa do cerrado equivalente a cinco mil campos de futebol. O incêndio começou no sábado (30) e se aproxima do Parque Estadual da Serra dos Pirineus. A queimada está concentrada nessa região da serra, que dá acesso a várias cachoeiras. Duas delas tiveram que ser interditadas pelos bombeiros, já que o fogo chegou até as trilhas usadas pelos turistas.
