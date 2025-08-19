Incêndios florestais que atingem Portugal e Espanha deixam ao menos seis mortos

Os incêndios florestais que atingem Portugal e Espanha já deixaram ao menos seis mortos. Entre eles, dois bombeiros. Na Espanha, o fogo já consumiu uma área que equivale a mais de cinco vezes o tamanho da capital Madri. Segundo as autoridades, há mais de 20 incêndios ativos no país. Em Portugal, o alerta para risco extremo de incêndio florestal foi estendido até a próxima terça-feira (19) em todo o território nacional. Nesta segunda-feira (18), a polícia resgatou cachorros que estavam em uma das regiões atingidas.



