Indígenas e integrantes do MST bloqueiam duas rodovias em Mato Grosso do Sul nesta segunda (24)

Nesta segunda (25), indígenas e integrantes do MST bloquearam duas rodovias em Mato Grosso do Sul. Eles reclamaram da demora na liberação de áreas para a reforma agrária. Em Dourados, indígenas usam tratores para bloquear o trânsito nos dois sentidos de uma rodovia estadual. Eles continuam no local e protestam contra a falta de água nas aldeias da região.